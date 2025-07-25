Що буде з курсом долара в Україні: прогноз на 2025-2026 роки

Медіанне значення прогнозів неурядових експертів становить 42,1 грн/долар у середньому за 2025 рік та 43,2 грн/долар на кінець року. Таким чином курс зросте лише на 3%.

На 2026 рік експерти очікують курс 44,1 грн/долар у середньому та 45,4 грн/долар на кінець року.



Як зазначив під час презентації Дмитро Круковец, експерт з Київської школи економіки, на 2026 рік прогнози значно різняться через те, що поки що не визначені джерела міжнародної допомоги. Якщо фінансування буде менше, це обмежить здатність НБУ утримувати курс.

"Чи буде курс 44 гривні, чи 45, чи 46 гривень", - питання залишається відкритим сказав він.

ВВП та інфляція

У 2025 році усі неурядові прогнозисти очікують, що зростання реального ВВП уповільниться - розбіг прогнозів зараз 2,0-2,6% з медіанним прогнозом 2,3% проти фактичного зростання у 2,9% у 2024 році.



Але навіть такий рівень дозволить ВВП перетнути позначку 200 млрд доларів рекорд, поставлений у 2021 році. Медіанний прогноз номінального ВВП на 2025 рік становить 210 млрд доларів.



На 2026 рік економісти очікують зростання реального ВВП на 3,0% (медіана), що дозволить номінальному ВВП майже досягти 225 млрд доларів.



Експерти очікують, що інфляція у 2025 році впаде до 9,4%, у 2026 році - до 7,0%.

