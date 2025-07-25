Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз на 2025-2026 годы

Медианное значение прогнозов неправительственных экспертов составляет 42,1 грн/доллар в среднем за 2025 год и 43,2 грн/доллар на конец года. Таким образом курс вырастет всего на 3%.

На 2026 год эксперты ожидают курс 44,1 грн/доллар в среднем за год и 45,4 грн/доллар на конец года.



Как отметил во время презентации Дмитрий Круковец, эксперт из Киевской школы экономики, на 2026 год прогнозы значительно различаются из-за того, что пока не определены источники международной помощи. Если финансирование будет меньше, это ограничит способность НБУ удерживать курс.

"Будет ли курс 44 гривны, или 45, или 46 гривен", - вопрос остается открытым сказал он.

ВВП и инфляция

В 2025 году все неправительственные прогнозисты ожидают, что рост реального ВВП замедлится - разбег прогнозов сейчас 2,0-2,6% с медианным прогнозом 2,3% против фактического роста в 2,9% в 2024 году.



Но даже такой уровень позволит ВВП пересечь отметку 200 млрд долларов рекорд, поставленный в 2021 году. Медианный прогноз номинального ВВП на 2025 год составляет 210 млрд долларов.



На 2026 год экономисты ожидают роста реального ВВП на 3,0% (медиана), что позволит номинальному ВВП почти достичь 225 млрд долларов.



Эксперты ожидают, что инфляция в 2025 году упадет до 9,4%, в 2026 году - до 7,0%.

