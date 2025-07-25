Що буде з курсом долара в Україні: прогноз на 2025-2026 роки
Експерти очікують помірного зростання курсу долара до гривні у 2025 році. На наступний рік точний прогноз поки що під питанням через невизначеність з міжнародною допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Центру економічної стратегії (ЦЕС).
Медіанне значення прогнозів неурядових експертів становить 42,1 грн/долар у середньому за 2025 рік та 43,2 грн/долар на кінець року. Таким чином курс зросте лише на 3%.
На 2026 рік експерти очікують курс 44,1 грн/долар у середньому та 45,4 грн/долар на кінець року.
Як зазначив під час презентації Дмитро Круковец, експерт з Київської школи економіки, на 2026 рік прогнози значно різняться через те, що поки що не визначені джерела міжнародної допомоги. Якщо фінансування буде менше, це обмежить здатність НБУ утримувати курс.
"Чи буде курс 44 гривні, чи 45, чи 46 гривень", - питання залишається відкритим сказав він.
ВВП та інфляція
У 2025 році усі неурядові прогнозисти очікують, що зростання реального ВВП уповільниться - розбіг прогнозів зараз 2,0-2,6% з медіанним прогнозом 2,3% проти фактичного зростання у 2,9% у 2024 році.
Але навіть такий рівень дозволить ВВП перетнути позначку 200 млрд доларів рекорд, поставлений у 2021 році. Медіанний прогноз номінального ВВП на 2025 рік становить 210 млрд доларів.
На 2026 рік економісти очікують зростання реального ВВП на 3,0% (медіана), що дозволить номінальному ВВП майже досягти 225 млрд доларів.
Експерти очікують, що інфляція у 2025 році впаде до 9,4%, у 2026 році - до 7,0%.
Прогнози курсу
До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 - на грудень).
Наразі курс долара перебуває близько 42 гривень на готівковому ринку. Офіційний курс коливається поблизу 41,80 гривень, а на 25 липня курс НБУ становить 41,77 грн/долар
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