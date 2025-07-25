Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз на 2025-2026 годы
Эксперты ожидают умеренного роста курса доллара к гривне в 2025 году. На следующий год точный прогноз пока под вопросом из-за неопределенности с международной помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Центра экономической стратегии (ЦЭС).
Медианное значение прогнозов неправительственных экспертов составляет 42,1 грн/доллар в среднем за 2025 год и 43,2 грн/доллар на конец года. Таким образом курс вырастет всего на 3%.
На 2026 год эксперты ожидают курс 44,1 грн/доллар в среднем за год и 45,4 грн/доллар на конец года.
Как отметил во время презентации Дмитрий Круковец, эксперт из Киевской школы экономики, на 2026 год прогнозы значительно различаются из-за того, что пока не определены источники международной помощи. Если финансирование будет меньше, это ограничит способность НБУ удерживать курс.
"Будет ли курс 44 гривны, или 45, или 46 гривен", - вопрос остается открытым сказал он.
ВВП и инфляция
В 2025 году все неправительственные прогнозисты ожидают, что рост реального ВВП замедлится - разбег прогнозов сейчас 2,0-2,6% с медианным прогнозом 2,3% против фактического роста в 2,9% в 2024 году.
Но даже такой уровень позволит ВВП пересечь отметку 200 млрд долларов рекорд, поставленный в 2021 году. Медианный прогноз номинального ВВП на 2025 год составляет 210 млрд долларов.
На 2026 год экономисты ожидают роста реального ВВП на 3,0% (медиана), что позволит номинальному ВВП почти достичь 225 млрд долларов.
Эксперты ожидают, что инфляция в 2025 году упадет до 9,4%, в 2026 году - до 7,0%.
Прогнозы курса
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).
Сейчас курс доллара находится около 42 гривен на наличном рынке. Официальный курс колеблется вблизи 41,80 гривен, а на 25 июля курс НБУ составляет 41,77 грн/доллар
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