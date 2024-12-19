Що буде з курсом долара та чи зростуть зарплати в Україні: прогноз на 2025 рік

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Економічне зростання України у 2024 році стало можливим завдяки міжнародній підтримці, стабільному аграрному експорту, відновленню інфраструктури та стійкому внутрішньому споживанню. Попри виклики воєнного часу, ефективні дії бізнесу та урядові ініціативи сприяли відновленню економіки, її адаптації до нових умов і створенню основи для подальшого зростання.

Підсумки економічного зростання України у 2024 році

За 11 місяців 2024 року український валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 4%. Як повідомляє Міністерство економіки, цей показник у листопаді сповільнився до 0,9%, що на 0,6% менше порівняно із жовтнем. Позитивну динаміку у листопаді демонстрували галузі транспорту, будівництва, внутрішньої торгівлі, переробної та добувної промисловості.

Якщо до кінця року ріст ВВП збережеться на відмітці у 4%, це перевершить торішній прогноз Національного банку України на 0,4 відсоткового пункту. У своєму інфляційному прогнозі за IV квартал 2023 року НБУ очікував зростання економіки України у 2024 році на 3,6%. Протягом року Нацбанк, враховуючи зміни факторів, відкоригував прогноз ВВП країни на 1 процентний пункт. Якщо у квітні Нацбанк прогнозував зростання на рівні 3%, то вже у жовтні підвищив оцінку до 4%.

У НБУ підкреслили, що економіка відновлюється швидше за очікування завдяки:

більшому врожаю ранніх зернових культур;

меншому дефіциту електроенергії;

швидшій адаптації підприємств до відключень світла.

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк були більш песимістичними щодо зростання української економіки. У жовтні 2023 року МВФ прогнозував, що ВВП України у 2024-му зросте на 3,2%, а Світовий банк у січні цього року дав аналогічну оцінку. Проте протягом року МВФ погіршив свій прогноз до 3%.

Втім, у червневому Меморандумі МВФ передбачав і негативний сценарій: якщо війна посилиться у 2025 році та триватиме до його кінця, то у 2024 році українська економіка може впасти на 1,7%, а у 2025-му – ще на 1%.

Згідно з усіма наявними прогнозами, за підсумками року економіка України зросте мінімум на понад 3%, а за оптимістичним сценарієм – більш ніж на 4%.

Наскільки зросте економіка у 2025 році

Ще більш помітна різниця спостерігається у прогнозах зростання економіки на 2025 рік. Це легко пояснити тим, що в умовах війни надзвичайно важко передбачити стан вітчизняної енергосистеми, промисловості, аграрного сектору та ринку праці на рік-два вперед.

Наприклад, Світовий банк у січні 2024 року прогнозував, що ВВП України у 2025 році зросте на 6,5%. Однак у жовтні СБ переглянув свої розрахунки й знизив очікування зростання всього до 2%, водночас перенісши основний ріст на 2026 рік, де передбачено +7% ВВП.

Європейський банк реконструкції та розвитку також суттєво скоригував свій прогноз. У травні 2024 року ЄБРР очікував зростання ВВП на 6%, але наприкінці вересня знизив прогноз до 4,7%. Основною причиною перегляду стало знищення потужностей генерації та об’єктів передачі електроенергії внаслідок війни.

У державному бюджеті на 2025 рік закладено ще більш консервативні цифри зростання ВВП: 3,5% на 2024 рік та 2,7% на 2025-й. Така обережність уряду пояснюється необхідністю врахувати можливі негативні сценарії: продовження війни, зростання витрат на оборону, інфляцію, обмеження міжнародної фінансової підтримки та зниження експортного попиту. Це дозволяє державі бути готовою до гірших економічних умов.

Водночас багато експертів та аналітиків прогнозують більш оптимістичні показники. Зокрема, Національний банк у своєму останньому звіті очікує, що зростання ВВП у 2025 році навіть перевищить цьогорічний показник. За прогнозами НБУ, українська економіка зросте на 4,3% у 2025 році.

Нагадаємо, що вже у січні 2025 року очікується публікація оновлених економічних розрахунків. Це може призвести до зміни прогнозу як у бік зростання, так і у бік зниження залежно від актуальних умов та факторів впливу.

Ріст інфляції та зарплат

У державному бюджеті на 2024 рік заклали річну інфляцію на рівні 9,7%. А в січневому інфляційному звіті Нацбанк прогнозував навіть нижчий показник – 8,6%. Але вже в звіті за IV квартал цей прогноз погіршили до рівня, який врахували в держбюджеті. Проте, за даними Держстату, у листопаді 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 11,2%.

"Фактичні темпи зростання цін перевищили траєкторію прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті за жовтень 2024 року. Основними чинниками швидшого зростання інфляції стали подорожчання харчових продуктів через менші врожаї окремих сільгоспкультур, що призвело до скорочення пропозиції та здорожчання сировини для харчової промисловості. Крім того, адміністративно регульовані ціни зростали швидше, ніж очікувалося", – йдеться у повідомленні НБУ.

Стрімкий сплеск інфляції змусив Нацбанк у грудні підняти облікову ставку з 13% до 13,5%. Варто зазначити, що з початку війни НБУ тримав ставку на рівні 10%, але у червні 2022 року підвищив її до 25%. Ця ставка залишалася незмінною до липня 2023 року, після чого Нацбанк почав її поступово знижувати. У 2024 році облікова ставка з червня зберігалася на рівні 13%.

У бюджеті на 2024 рік урядом передбачено, що українські працівники в середньому отримуватимуть 21 809 грн. Крім того, реальна зарплата зросте на 8,5% навіть з урахуванням інфляції, яку, як ми вище зазначали, прогнозували на рівні 9,7%.

Державна служба статистики повідомила, що у III кварталі 2024 року середньомісячна зарплата в Україні сягнула 21 946 грн, що на 22,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому доларова зарплата українців уже перевищила довоєнний рівень.

Зростання реальних зарплат, з урахуванням інфляції, сповільнилося до 11,1% у річному вимірі. НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальна зарплата зросте на 21% (попередній прогноз – 16,1%), а реальна – на 14% (попередній прогноз – 9,7%).

У державному бюджеті на 2025 рік закладено інфляцію на рівні 9,5%. За інформацією НБУ, пік зростання цін очікується у I кварталі 2025 року – 11,4%. Основними причинами стануть підвищення акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2025 року, а також зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання.

Водночас починаючи з весни 2025 року, інфляція поступово знижуватиметься. Сповільненню зростання цін сприятимуть:

зважена монетарна політика НБУ;

послаблення зовнішнього цінового тиску;

покращення ситуації в енергосекторі;

збільшення врожаїв сільськогосподарської продукції.

У держбюджеті на 2025 рік прогнозований рівень середньої зарплати становитиме 24 389 гривень. За прогнозами НБУ, у 2025 році номінальна зарплата зросте на 16%, а реальна – на 6,5%. При цьому мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 гривень.

Яким буде курс долара

У бюджеті на 2024 рік середньорічний курс долара був закладений на рівні 40,7 гривні. Проте ще восени 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що курс долара у 2024 році може перевищити позначку у 41 гривню і досягти 41,4 гривні за долар. На весні 2024 року МВФ прогнозував, що гривня протягом поточного року девальвує до 41 гривень за долар.

За даними НБУ, долар уже в липні вперше перетнув "психологічну" позначку в 41 гривню. При цьому протягом грудня американська валюта кілька разів встановлювала історичний рекорд зростання.Однак долар третій день поспіль оновлює історичний максимум – на 19 грудня Нацбанк встановив курс долара до гривні на рівні 41,90.

Інвесткомпанії ICU на початку грудня прогнозувала, що до кінця поточного року долар усе ж досягне 42 гривень. Станом на 17 грудня майже всі великі українські банки вже продають долар за понад 42 гривні за долар.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна зазначив, що Нацбанк поки утримує курс гривні, проте через високу інфляцію на тлі проблем з електропостачанням, обстрілами портової інфраструктури та нестачею робочої сили на ринку праці влада може бути змушена переглянути курс національної валюти.

"Прогнозований курс гривні на 2025 рік складає 45 гривень за долар. Проте, зважаючи на численні невизначені фактори, цей курс може коливатися і наблизитися навіть до 50 гривень за долар у разі погіршення ситуації. На ринку накопичилися значні дисбаланси, а головним чинником цього є інфляційний імпульс, який поки не повною мірою відобразився на вартості долара", – підкреслив Шевчишин.

Однак, згідно з жовтневим прогнозом МВФ, курс долара досягне позначки в 50 гривень лише у 2028 році. У 2025 році курс валюти зафіксується на рівні 45 грн/дол.