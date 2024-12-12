НБУ підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,0% до 13,5% річних з 13 грудня 2024 року. Облікова ставка підвищена вперше з липня минулого року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

"Це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%", - сказав він.

Облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це один з ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.

Основний показник, який НБУ регулює за допомогою ставки, це рівень інфляції. Якщо ставка підвищується, через деякий час інфляція повинна впасти. Навпаки, зниження ставки може пришвидшити інфляцію. Зараз зростання цін в Україні прискорилося - до 11,2% у листопаді. У найближчі місяці інфляція буде зростати. За таких умов центробанки зазвичай знижуть ставку.

Серед економістів існує консенсус, що основна ставка повинна перевищувати рівень очікуваної інфляції.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Минулого року ставка впала до 15%. НБУ знижував ставку у 2024 році. З червня він тримає є її незмінною на рівні 13%.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%. Вище річна інфляція була лише у липні 2023 року - 11,3%.

У жовтні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,5% до 9,7%.

Пізніше в НБУ заявили, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%, проте інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%.