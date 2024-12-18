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Курс долара оновив максимум і наблизився до рівня в 42 гривні

Україна, Середа 18 грудня 2024 15:44
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Курс долара оновив максимум і наблизився до рівня в 42 гривні Фото: курс долара зріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар третій день поспіль оновлює історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9048 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

Попередній максимум був 18 грудня - 41,8271 грн/долар.

Від початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,3%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Курс долара оновив максимум і наблизився до рівня в 42 гривні

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9581 гривень за 1 євро (+0,0438 грн).

Курс долара оновив максимум і наблизився до рівня в 42 гривні

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,96-41,98 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара оновив максимум і наблизився до рівня в 42 гривні

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,05 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, обмінний курс зараз повністю залежить від бачення НБУ його оптимального рівня, ринкові фактори мають дуже обмежений вплив на курсоутворення.

Аналітики сходяться на думці, що до кінця 2024 року НБУ підніме курс щонайменше до 42 гривень. У першій половині наступного року девальвація буде помірною. За підсумками року курс зросте ще приблизно на 10% до 45-46 гривень.

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