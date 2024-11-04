Що буде з курсом долара: Пишний пояснив цілі НБУ на валютному ринку
Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу ICTV.
За його словами, не потрібно плутати насправді термін стійкість валютного ринку з фіксованим курсом.
"Стійкість валютного ринку означає, що процеси на валютному ринку відбувається в залежності від попиту пропозиції, але за участю Національного банку який дозволяє курсу рухатися в бік зростання або відповідно зниження, зрізаючи небезпечні піки, які власне і створюють ризик для стійкості валютного ринку, намагаючись вплинути на курсові очікування", - сказав він.
Пишний нагадав, що рік тому Національний банк перейшов до керованої гнучкості, яка пройшла на заміну фіксованому курсу і мала на меті зробити економіку стійкішою, зробити економіку такою, яка здатна поглинати шоки як внутрішні, так і зовнішні.
"У чому проблема фіксованого курсу? Фіксований курс створює ситуацію, коли економічні агенти, українські підприємства імпортери експортери відповідним чином не відчувають валютні ризики. Але так українська економіка з огляду на війну функціонує зараз в глибокому структурному дефіциті. Через це присутність Національного банку на ринку залишається. Але водночас НБУ робить усе для того, щоб опит і пропозиція валюти набували дедалі більшого значення при визначенні відповідної динаміки, курсової забезпечуючи при цьому стійкість валютного ринку", - додав він.
Важливим також є те, що Національний Банк перейшов до режиму інфляційного таргетування "Стійкість валютного ринку для НБУ є одним із елементів, завдяки якому він буде забезпечувати поступове повернення інфляції до інфляційної цілі 5% на горизонті політики протягом найближчих років", - сказав він.
Пишний нагадав, що інфляція прискорилась і вона це є наслідком певних факторів, які будуть вичерпувати свій вплив по мірі вплину часу.
"Але водночас монетарна політика НБУ, курсова і процентна, має суттєвий вплив на ці процеси, і стійкість валютного ринку - це один із вагомих факторів, аби інфляція залишалась в контрольованих параметрах і з плином часу наближалася до тієї цілі, яку ми вважаємо оптимальною для того, щоб підтримати і розвиток кредитування і розвиток економіки. Я нагадаю, що ця ціль 5% на горизонті найближчих років", - сказав Пишний.
На цьому тижні НБУ не лише залишив облікову ставку на рівні 13%, але й опублікував новий макропрогноз, який передбачає що інфляція в наступному році буде сповільнюватися в другому півріччі 2025 оку, облікова ставка залишатиметься незмінною щонайменше до кінця першого півріччя наступного року, додав він.
Нагадаємо, за прогнозом компанії Dragon Capital, Національний банк України зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року. Аналітики прогнозують зростання курсу до 45 грн/долар до кінця 2025 року та оцінюють середньорічний курс на рівні 43 грн/долар.