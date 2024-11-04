Що буде з курсом долара: Пишний пояснив цілі НБУ на валютному ринку

Національний банк України в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу ICTV .

За його словами, не потрібно плутати насправді термін стійкість валютного ринку з фіксованим курсом.

"Стійкість валютного ринку означає, що процеси на валютному ринку відбувається в залежності від попиту пропозиції, але за участю Національного банку який дозволяє курсу рухатися в бік зростання або відповідно зниження, зрізаючи небезпечні піки, які власне і створюють ризик для стійкості валютного ринку, намагаючись вплинути на курсові очікування", - сказав він.

Пишний нагадав, що рік тому Національний банк перейшов до керованої гнучкості, яка пройшла на заміну фіксованому курсу і мала на меті зробити економіку стійкішою, зробити економіку такою, яка здатна поглинати шоки як внутрішні, так і зовнішні.

"У чому проблема фіксованого курсу? Фіксований курс створює ситуацію, коли економічні агенти, українські підприємства імпортери експортери відповідним чином не відчувають валютні ризики. Але так українська економіка з огляду на війну функціонує зараз в глибокому структурному дефіциті. Через це присутність Національного банку на ринку залишається. Але водночас НБУ робить усе для того, щоб опит і пропозиція валюти набували дедалі більшого значення при визначенні відповідної динаміки, курсової забезпечуючи при цьому стійкість валютного ринку", - додав він.

Важливим також є те, що Національний Банк перейшов до режиму інфляційного таргетування "Стійкість валютного ринку для НБУ є одним із елементів, завдяки якому він буде забезпечувати поступове повернення інфляції до інфляційної цілі 5% на горизонті політики протягом найближчих років", - сказав він.

Пишний нагадав, що інфляція прискорилась і вона це є наслідком певних факторів, які будуть вичерпувати свій вплив по мірі вплину часу.

"Але водночас монетарна політика НБУ, курсова і процентна, має суттєвий вплив на ці процеси, і стійкість валютного ринку - це один із вагомих факторів, аби інфляція залишалась в контрольованих параметрах і з плином часу наближалася до тієї цілі, яку ми вважаємо оптимальною для того, щоб підтримати і розвиток кредитування і розвиток економіки. Я нагадаю, що ця ціль 5% на горизонті найближчих років", - сказав Пишний.

На цьому тижні НБУ не лише залишив облікову ставку на рівні 13%, але й опублікував новий макропрогноз, який передбачає що інфляція в наступному році буде сповільнюватися в другому півріччі 2025 оку, облікова ставка залишатиметься незмінною щонайменше до кінця першого півріччя наступного року, додав він.