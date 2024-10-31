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Девальвація відкладається: коли долар буде коштувати 45 гривень

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 12:22
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Девальвація відкладається: коли долар буде коштувати 45 гривень Фото: Курс долара може зрости до 45 гривень тільки наприкінці 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зможе повернутися до практики керованої девальвації у другій половині 2025 року. Курс долара досягне рівня 45 гривень тільки наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений прогноз компанії Dragon Capital.

Як зазначається в огляді, Нацбанк продовжує нормалізувати свою монетарну та валютно-курсову політику, поступово повертаючи її до засад мирного часу, але з урахуванням диспропорцій в економіці та ризиків, спричинених війною.

"Так, НБУ фактично повернувся до режиму інфляційного таргетування з ціллю 5%, і його підхід до управління валютним курсом буде підпорядкований досягненню інфляційної цілі", - зазначають аналітики

У Dragon Capital очікують, що фундаментальний інфляційний тиск буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів. Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року.

"Очікуючи, що Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, ми прогнозуємо послаблення курсу до 45 грн/долар кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінюємо середньорічний курс на рівні 43 грн/долар", - йдеться в прогноз.

Прогноз курсу

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2024 рік – 41,0 грн/долар, 2025 рік – 45,0 грн/долар, 2026 рік – 46,8 грн/долар.

Розрахунки МВФ приблизно збігаються із прогнозами уряду України. У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара: у 2025 році до 45,0 гривень, у 2026 році до 46,5 гривень, у 2027 році до 46,4 гривні.

Станом на 31 жовтня курс становить 41,27 грн/долар.

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