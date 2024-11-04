Что будет с курсом доллара: Пышный пояснил цели НБУ на валютном рынке

Национальный банк Украины в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка с помощью продажи долларов. Это исключает резкие смены курса.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу ICTV .

По его словам, не нужно путать действительно срок устойчивость валютного рынка с фиксированным курсом.

"Устойчивость валютного рынка означает, что процессы на валютном рынке происходит в зависимости от спроса предложения, но с участием Национального банка позволяющего курсу двигаться в сторону роста или соответственно снижения, срезая опасные пики, которые собственно и создают риск для устойчивости валютного рынка, пытаясь повлиять на курсовые ожидания", - сказал он.

Пышный напомнил, что год назад Национальный банк перешел к управляемой гибкости, которая прошла на замену фиксированному курсу и имела целью сделать экономику более устойчивой, сделать экономику способной поглощать шоки как внутренние, так и внешние.

"В чем проблема фиксированного курса? Фиксированный курс создает ситуацию, когда экономические агенты, украинские предприятия импортеры экспортеры соответствующим образом не испытывают валютные риски. Но так украинская экономика, учитывая войну, функционирует сейчас в глубоком структурном дефиците. Поэтому присутствие Национального банка на рынке остается. Но одновременно НБУ делает все для того, чтобы опрос и предложение валюты приобретали все большее значение при определении соответствующей динамики, курсовой обеспечивая при этом устойчивость валютного рынка", - добавил он.

Важно также то, что Национальный Банк перешел в режим инфляционного таргетирования "Устойчивость валютного рынка для НБУ является одним из элементов, благодаря которому он будет обеспечивать постепенное возвращение инфляции к инфляционной цели 5% на горизонте политики в течение ближайших лет", - сказал он.

Пышный напомнил, что инфляция ускорилась и она является следствием определенных факторов, которые будут исчерпывать свое влияние по мере влияния времени.

"Но одновременно монетарная политика НБУ, курсовая и процентная, оказывает существенное влияние на эти процессы, и устойчивость валютного рынка - это один из весомых факторов, чтобы инфляция оставалась в контролируемых параметрах и с течением времени приближалась к той цели, которую мы считаем оптимальной для того чтобы поддержать и развитие кредитования и развитие экономики. Я напомню, что эта цель 5% на горизонте ближайших лет", - сказал Пышный.

На этой неделе НБУ не только оставил учетную ставку на уровне 13%, но и опубликовал новый макропрогноз, предусматривающий, что инфляция в следующем году будет замедляться во втором полугодии 2025 года, учетная ставка будет оставаться неизменной по меньшей мере до конца первого полугодия следующего года, добавил он.