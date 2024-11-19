Що буде, якщо вчасно не поміняти тимчасові права на постійні: чи є штраф

"Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії, крім випадків встановлення особам тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами", - нагадав він.

Буліменко зазначив, що такі норми діють згідно з п. 2 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 511).

Саме цей пункт також передбачає, що посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане особі вперше.

Як зазначив адвокат, його після закінчення терміну дії потрібно змінити на повноцінне посвідчення у відповідному сервісному центрі МВС.

Особливості тимчасового посвідчення

Термін дії

Тимчасові права дійсні протягом двох років. Протягом цього періоду водії мають певні обмеження, наприклад, не можуть перевищувати швидкість 70 км/год.

Умови для обміну на постійне

У водія має бути не більше двох адміністративних порушень ПДР. Ще однією умовою є відсутність злочинів за ст. 286 ККУ (ДТП із тяжкими наслідками).

Що станеться після закінчення строку дії?

Права стають недійсними. Використання простроченого посвідчення - це порушення, за яке накладається штраф у розмірі 3 400 грн.

Правила під час воєнного стану

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив, що якщо термін тимчасового посвідчення закінчився у період дії воєнного стану, водій може продовжувати користуватися ним до його завершення (Постанова від 3 березня 2022 р. № 184 "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами").

Буліменко нагадав, що це виключення діє лише за умови дії воєнного стану.

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