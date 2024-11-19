Что будет, если вовремя не поменять временные права на постоянные: есть ли штраф

"Лица допускаются к управлению транспортными средствами при наличии у них национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории, кроме случаев установления лицам временного ограничения в праве управления транспортными средствами", - напомнил он.

Булименко отметил, что такие нормы действуют согласно п. 2 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 мая 1993 г. № 340 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 г. № 511).

Именно этот пункт также предусматривает, что водительское удостоверение соответствующей категории действительно в течение 30 лет с даты его выдачи, кроме удостоверения водителя, выданное лицу впервые.

Как отметил адвокат, его по истечении срока действия нужно сменить на полноценное удостоверение в соответствующем сервисном центре МВД.

Особенности временного удостоверения

Срок действия

Временные права действительны в течение двух лет. В течение этого периода водители имеют определенные ограничения, например, не могут превышать скорость 70 км/ч.

Условия для обмена на постоянное

У водителя должно быть не более двух административных нарушений ПДД. Еще одним условием является отсутствие преступлений по ст. 286 УК (ДТП с тяжелыми последствиями).

Что произойдет по истечении срока действия?

Права становятся недействительными. Использование просроченного удостоверения - это нарушение, за которое налагается штраф в размере 3400 грн.

Правила во время военного положения

Ранее Кабинет Министров Украины принял, что если срок временного удостоверения истек в период действия военного положения, водитель может продолжать пользоваться им до его завершения (Постановление от 3 марта 2022 г. № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами").

Булименко напомнил, что это исключение действует только при условии действия военного положения.

Как избежать штрафов?

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