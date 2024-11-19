Что будет, если вовремя не поменять временные права на постоянные: есть ли штраф

Водительское удостоверение, выданное впервые, действует только в течение двух лет и требует обмена на постоянное при определенных условиях. Если срок действия документа истекает, а водитель не заменяет его на постоянное, это может привести к серьезным последствиям, включая штрафы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Евгений Булименко.
"Лица допускаются к управлению транспортными средствами при наличии у них национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории, кроме случаев установления лицам временного ограничения в праве управления транспортными средствами", - напомнил он.
Булименко отметил, что такие нормы действуют согласно п. 2 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 8 мая 1993 г. № 340 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 г. № 511).
Именно этот пункт также предусматривает, что водительское удостоверение соответствующей категории действительно в течение 30 лет с даты его выдачи, кроме удостоверения водителя, выданное лицу впервые.
Как отметил адвокат, его по истечении срока действия нужно сменить на полноценное удостоверение в соответствующем сервисном центре МВД.
Временные права действительны в течение двух лет. В течение этого периода водители имеют определенные ограничения, например, не могут превышать скорость 70 км/ч.
У водителя должно быть не более двух административных нарушений ПДД. Еще одним условием является отсутствие преступлений по ст. 286 УК (ДТП с тяжелыми последствиями).
Права становятся недействительными. Использование просроченного удостоверения - это нарушение, за которое налагается штраф в размере 3400 грн.
Ранее Кабинет Министров Украины принял, что если срок временного удостоверения истек в период действия военного положения, водитель может продолжать пользоваться им до его завершения (Постановление от 3 марта 2022 г. № 184 "Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами").
Булименко напомнил, что это исключение действует только при условии действия военного положения.
Поэтому советуем вам соблюдать три простых правила, которые помогут вам избежать административной ответственности.
Напомним, что в МВД украинцам посоветовали обновить старые водительские удостоверения на новые.
Также МВД усилило контроль за экзаменами на получение водительских прав.
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