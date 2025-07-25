Що буде, якщо Рада провалить новий законопроєкт про НАБУ: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перспективи ухвалення нового законопроєкту №13531 про повернення незалежності НАБУ та САП. Наразі він очікує розгляду у Верховній Раді.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.
"Найважливіше зараз - це те, що є законопроєкт. Він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося", - сказав президент.
Також Зеленський навів приклад міжнародної підтримки України. Зокрема, він згадав про розмову з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"Наприклад, сьогодні я говорив зі Стармером, Прем'єр-міністром Британії. І він сказав, що якщо тобі потрібно, ми всі будемо підтримувати; точно ми розуміємо, що у вас є там питання - вони внутрішні. Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють", - запевнив Зеленський.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414, який надає повноваження генпрокурору втручатися в діяльність антикорупційних органів - НАБУ та САП.
Прийняття та підписання закону викликало значний резонанс у суспільства. Зокрема, перед розглядом законопроекту антикорупційні відомства закликали народних депутатів не підтримувати документ.
Ввечері понеділка, 22 липня, у Києві та низці міст українці почали виходити на протести із закликом ветувати закон.
Вчора, 24 липня, Зеленський подав до Верховної Ради новий законопроєкт №13531, що скасовує обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запроваджені раніше законом №12414.
Документ передбачає повернення статусу керівника прокуратури для заступника генерального прокурора - очільника САП.
Також пропонується обмежити вплив Генерального прокурора: він більше не зможе вимагати у НАБУ матеріали досудового розслідування чи передавати справи іншим органам, якщо це справа підслідності НАБУ.
Єдиним винятком можуть бути лише об'єктивні обставини під час воєнного стану, коли НАБУ фізично не може розслідувати справу - у такому разі рішення ухвалює керівник САП або особисто Генпрокурор.
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