Що буде, якщо Рада провалить новий законопроєкт про НАБУ: відповідь Зеленського

"Найважливіше зараз - це те, що є законопроєкт. Він зареєстрований. Я думаю, що за нього проголосують. Я хочу, щоб це відбулося", - сказав президент.

Також Зеленський навів приклад міжнародної підтримки України. Зокрема, він згадав про розмову з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Наприклад, сьогодні я говорив зі Стармером, Прем'єр-міністром Британії. І він сказав, що якщо тобі потрібно, ми всі будемо підтримувати; точно ми розуміємо, що у вас є там питання - вони внутрішні. Точно не знизиться допомога. Всі все розуміють", - запевнив Зеленський.