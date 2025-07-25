Что будет, если Рада провалит новый законопроект о НАБУ: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы принятия нового законопроекта №13531 о возвращении независимости НАБУ и САП. Сейчас он ожидает рассмотрения в Верховной Раде.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
"Самое важное сейчас - это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло", - сказал президент.
Также Зеленский привел пример международной поддержки Украины. В частности, он вспомнил о разговоре с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Например, сегодня я говорил со Стармером, Премьер-министром Британии. И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть там вопросы - они внутренние. Точно не снизится помощь. Все все понимают", - заверил Зеленский.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414, который предоставляет полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов - НАБУ и САП.
Принятие и подписание закона вызвало значительный резонанс у общества. В частности, перед рассмотрением законопроекта антикоррупционные ведомства призвали народных депутатов не поддерживать документ.
Вечером понедельника, 22 июля, в Киеве и ряде городов украинцы начали выходить на протесты с призывом ветировать закон.
Вчера, 24 июля, Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект №13531, отменяющий ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, введенные ранее законом №12414.
Документ предусматривает возвращение статуса руководителя прокуратуры для заместителя генерального прокурора - главы САП.
Также предлагается ограничить влияние Генерального прокурора: он больше не сможет требовать у НАБУ материалы досудебного расследования или передавать дела другим органам, если это дело подследственности НАБУ.
Единственным исключением могут быть только объективные обстоятельства во время военного положения, когда НАБУ физически не может расследовать дело - в таком случае решение принимает руководитель САП или лично Генпрокурор.
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