Что будет, если Рада провалит новый законопроект о НАБУ: ответ Зеленского

"Самое важное сейчас - это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло", - сказал президент.

Также Зеленский привел пример международной поддержки Украины. В частности, он вспомнил о разговоре с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Например, сегодня я говорил со Стармером, Премьер-министром Британии. И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть там вопросы - они внутренние. Точно не снизится помощь. Все все понимают", - заверил Зеленский.