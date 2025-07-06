Що буде, якщо пити чай на порожній шлунок

Оберіть правильний чай

Вибір правильного чаю вранці, особливо натщесерце - дуже важливо.

Чорний та зелений

Традиційні чаї виготовляються з рослини Camellia sinensis і вони багаті на корисні речовини, такі як антиоксиданти, а також містять кофеїн і таніни. Такий напій може викликати неприємні відчуття, такі як нудота або кислотний рефлюкс, якщо ви не поїли.

Дієтолог Лорен Манакер розповіла, що такі чаї, як зелений чи чорний, можуть викликати легку нудоту або підвищену кислотність, якщо їх вживати на повністю порожній шлунок.

Зелений і чорний чаї багаті на сполуки, які називаються поліфенолами, які, як відомо, пригнічують засвоєння негемового заліза, що містяться у квасолі, горіхах, бобових та шпинатв.

Трав'яні чаї

З іншого боку, трав'яні чаї, такі як імбирний або м'ятний, не містять кофеїну, тому не виникне проблем зі шлунковою кислотою і вони мають свої переваги, такі як покращення травлення.

Трав'яні чаї дуже різняться, і те, що підходить одній людині, може не підійти іншій, особливо якщо ви поєднуєте прийом ліків або маєте чутливість до трав для приємніший початок дня.

Чай з гібіскуса або каркаде найкраще вживати після їжі, особливо якщо ви схильні до підвищення кров'яного тиску після їжі.

Коли найкращий час для пиття чаю

Вибір ідеального часу для чаювання може мати велике значення як для вашого шлунку, так і для всього здоров'я. Пити чай приблизно через 1-2 години після їжі - це найкраще рішення. Це дає вашому організму можливість засвоїти всі корисні речовини з їжі.

Поєднання чаю з їжею може здатися ідеальним рішенням, але це може перешкоджати засвоєнню мінералів.

Також пам’ятайте, що протягом дня потрібно пити багато води. Змішування чаю та води - ідеальний дует для підтримки водного балансу.

Людям з анемією зелений або чорний чай найкраще вживати між прийомами їжі, щоб мінімізувати його вплив на засвоєння заліза.