Что будет, если пить чай на пустой желудок

Выберите правильный чай

Выбор правильного чая утром, особенно натощак - очень важно.

Черный и зеленый

Традиционные чаи изготавливаются из растения Camellia sinensis и они богаты полезными веществами, такими как антиоксиданты, а также содержат кофеин и танины. Такой напиток может вызвать неприятные ощущения, такие как тошнота или кислотный рефлюкс, если вы не поели.

Диетолог Лорен Манакер рассказала, что такие чаи, как зеленый или черный, могут вызвать легкую тошноту или повышенную кислотность, если их употреблять на полностью пустой желудок.

Зеленый и черный чаи богаты соединениями, которые называются полифенолами, которые, как известно, подавляют усвоение негемового железа, содержащиеся в фасоли, орехах, бобовых и шпинате.

Травяные чаи

С другой стороны, травяные чаи, такие как имбирный или мятный, не содержат кофеина, поэтому не возникнет проблем с желудочной кислотой и они имеют свои преимущества, такие как улучшение пищеварения.

Травяные чаи очень различаются, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому, особенно если вы сочетаете прием лекарств или имеете чувствительность к травам для более приятное начало дня.

Чай из гибискуса или каркаде лучше всего употреблять после еды, особенно если вы склонны к повышению кровяного давления после еды.

Когда лучшее время для питья чая

Выбор идеального времени для чаепития может иметь большое значение как для вашего желудка, так и для всего здоровья. Пить чай примерно через 1-2 часа после еды - это лучшее решение. Это дает вашему организму возможность усвоить все полезные вещества из пищи.

Сочетание чая с едой может показаться идеальным решением, но это может препятствовать усвоению минералов.

Также помните, что в течение дня нужно пить много воды. Смешивание чая и воды - идеальный дуэт для поддержания водного баланса.

Людям с анемией зеленый или черный чай лучше всего употреблять между приемами пищи, чтобы минимизировать его влияние на усвоение железа.