Що буде, коли чоловік втратив відстрочку і чи дадуть йому бойову повістку

Коли треба з'являтись до ТЦК за наявності відстрочки

В умовах воєнного стану перелік підстав для отримання відтермінування або бронювання від призову на військову службу визначено статтею 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Крім того, Постановою КМУ №560 визначені та встановлені процедури інформування військовозобов’язаних про необхідність явки до РТЦК та СП з метою оновлення/уточнення своїх військово-облікових даних, нагадує адвокат.

"Виходячи з вказаних законодавчих норм, факт наявності відображеної відстрочки або відмітки про бронювання за об’єктом критичної інфраструктури в системі "Оберіг" не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку явки до РТЦК та СП на їх вимогу", – каже Олена Хоменко.

Періодичність надсилання інформування та викликів РТЦК та СП залежить від наступних факторів:

закінчення дії офіційного відтермінування в рамках положень статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку"

закінчення строку дії військового стану.

Закінчилася відстрочка або бронювання: що робити

Що ж стосується реальних кейсів коли наприклад військовозобов’язаний мав бронювання та за певних обставин втратив роботу та бронювання або у нього закінчилась відстрочка за сімейними обставинами, то таким військовозобов’язаним вона радить звертати увагу та контролювати декілька важливих моментів.

"Насамперед це термін проходження та оновлення ВОД. Адже на практиці досить часто трапляється так, що оновлення ВОД відбувається якраз у період коли одночасно оформлюється відстрочка від призову на військову службу, зокрема і проходження повторного медичного огляду комісією ВЛК, для оновлення/підтвердження інформації про стан здоров’я", – зазначає фахівець.

Однак військовозобов’язані досить часто забувають про той факт, що строки дійсності (чинності) рішення комісії ВЛК в умовах воєнного стану складають 1 рік, і що у подальшому під час втрати підстав для відстрочки від призову сплин цього строку (не проходження ВЛК вчасно) може стати передумовою для отримання бойової повістки на військову службу.

"Також військовозобов’язаним варто пам’ятати про останні зміни внесені до ПКМУ №560 щодо можливості направлення бойової повістки на адресу військовозобов’язаного засобами поштової кореспонденції "Укрпошта". При цьому факт особистого отримання повістки під підпис не є визначальним для подальшого відкриття кримінального провадження", – звертає увагу Олена Хоменко.

Бойові повістки поштою: кому можуть надсилати

В липня 2025 року Кабінет Міністрів затвердив нові правила вручення повісток для громадян, придатних до військової служби. Відтепер бойові повістки можуть надсилатися поштою у вигляді рекомендованого цінного листа.

Зміни стосуються таких категорій осіб:

тих, хто недавно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК);

тих, хто має чинний висновок ВЛК, але не володіє діючою відстрочкою.

Іншими словами, якщо строк відстрочки завершився, а висновок медкомісії ще дійсний, слід бути готовим отримати повістку поштою. Документи надсилатимуть через "Укрпошту" як цінний лист. Це дозволить офіційно зафіксувати факт вручення, а спроби ухилитися від отримання можуть розцінюватися як уникнення мобілізації.