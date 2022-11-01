Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.