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Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік

Фото: зарплати зростуть вже наступного року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальних зарплат українців. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання на 1,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проекту держбюджету (№8000).

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) в середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

У проекті держбюджету до першого читання було закладене зростання реальної зарплати на 1,0% до 18 508 гривень. При цьому очікувалася більш висока середня інфляція (30,6%).

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