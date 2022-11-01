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Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год

Фото: зарплаты вырастут уже в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту госбюджета (№8000).

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет только на 1,4%.

В проекте госбюджета к первому чтению был заложен рост реальной зарплаты на 1,0% до 18 508 гривен. При этом ожидалась более высокая средняя инфляция (30,6%).

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ГосбюджетЗарплата в Украине