ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ

Україна, Понеділок 08 січня 2024 11:32
UA EN RU
Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України прогнозує зростання зарплат українців через брак кваліфікованих працівників.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми вважаємо, що економіка продовжить зростання. Зростання економіки призводить до того, що відновлюється ринок праці. Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні", - сказала вона.

За їх словами, через це бізнес планує підвищувати заробітні платні. "Це вже відбувається і напевно продовжиться в наступному році", - зазначила Рожкова.

Вона наголосила, що це означає зростання статків та споживчого попиту в Україні.

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2024 році, яка все ж таки залишиться нижче 10%. Це призведе до того, що ставки за гривневими депозитами залишаться привабливими не лише для того, щоб зберегти гроші від знецінення, але й щось заробити.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль. За даними Держстату, середня зарплата в ІІІ кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривень, що на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. У 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 15,8%, реальної - на 6,9%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,0%, реальна - на 6,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Зарплата в Україні
NEWS
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
Вибухи, пуски "Кинжалів", крилаті ракети та балістика. Що відомо про атаку РФ по Україні
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту