Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення

"Коли буде зупинка війни, ми швидше будемо відбудовуватись, ніж зараз", - зазначив він.

Разом з цим, Україні треба продовжити розбудову нових генераційних потужностей.

"В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності", - сказав міністр.



Для збільшення генерації, відзначив він, уряд вже спростив можливості для підключення, переведення землі під будівництво нових потужностей.

“Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала”, - додав Соболев.