UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Що буде з енергетикою після війни: глава Мінекономіки дав пояснення

11:31 18.05.2026 Пн
2 хв
Які потужності планують будувати
aimg Ірина Глухова aimg Ростислав Шаправський aimg Юрій Дощатов
Фото: ремонт електромереж (Getty Images)

Проблеми з забезпечення економіки України, яка почне активно зростати після закінчення війни, можуть бути не дуже гострими через те, що відновлення енергетики прискориться.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Читайте також: Кабмін узявся за борги на ринку електроенергії, щоб узимку не було проблем зі світлом.

"Коли буде зупинка війни, ми швидше будемо відбудовуватись, ніж зараз", - зазначив він.

Разом з цим, Україні треба продовжити розбудову нових генераційних потужностей.

"В питаннях збільшення виробництва енергії і зростання ВВП кореляція майже 90%. Тобто це практично одне і те саме. Тому нам необхідно розбудовувати додаткові енергопотужності", - сказав міністр.

Для збільшення генерації, відзначив він, уряд вже спростив можливості для підключення, переведення землі під будівництво нових потужностей.

“Нам потрібно будувати багато генерації, і це безвідносно до того, коли закінчиться війна. Ми розуміємо, що у випадку закінчення війни ризики значно скоротяться і таких проєктів буде більше, особливо у вітрогенерації. Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі і нова атомна, щоб економіка зростала”, - додав Соболев.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, з осені 2025 року Росія почала масовані удари ракетами та дронами по українській енергетиці. Мета атак була очевидною - зруйнувати енергосистему, послабити економіку та створити труднощі для населення взимку.

Протягом усього опалювального сезону енергетика України фактично перебувала під постійними обстрілами. Не було жодного дня без ударів. У результаті пошкоджень зазнали майже всі великі електростанції - і теплові, і гідро.

Найважчі атаки сталися в січні та лютому. Через це в різних регіонах, зокрема в Києві та на Одещині, вводилися аварійні відключення світла і тепла.

Взимку дефіцит електроенергії сягав 5–6 ГВт. Але завдяки відновленню та роботі енергетиків його вдалося зменшити приблизно до 1 ГВт.

Попри масштабні руйнування, Росії не вдалося досягти головної мети - повністю зламати українську енергосистему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство економікиВійна в УкраїніЕнергетики