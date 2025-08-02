Що буде з доларом та євро на початку серпня: чи варто бігти до обмінників

Українцям варто зберігати спокій щодо курсу долара та євро. Валютний ринок залишиться стабільним на початку серпня.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

"Долар і євро досить міцні та мають статус світових. Тобто українцям не варто хвилюватися за свої збереження в доларах чи євро. І водночас не варто квапливо переводити свої збереження з однієї валюти в іншу", - сказав він.

За його словами, наступного тижня формула валютного ринку залишиться без змін та відповідатиме очікуванням, а курс долара навряд чи істотно зміниться.

Загалом, наразі можна говорити про відносний спокій: вартість долара залишається в більш-менш прогнозованих рамках і причин для різких змін немає, вважає банкір.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро, а також від торгів пари гривня/долар. Тобто, як і раніше, розрив вартості долара та євро визначатиме курс євро в Україні, додав він.

Євро залишається у фокусі

Всі причини, що стимулювали подовження відстані між курсами цих валют залишаються на часі: це і митна непередбачуваність Дональда Трампа (навіть попри укладання торгівельної угоди між США та ЄС), стосунки США з країнами БРІКС, ціни на нафту та газ, геополітичний неспокій, поведінка світових інвесторів тощо.

"Поки світ перебуває в стані стресу, поточні курсові розбіжності долара і євро матимуть постійний характер. Хоча варто наголосити, що божевільного зростання котроїсь із цих валют (або ж падіння) не варто чекати", - сказав банкір.

Прогноз курсових діапазонів на тиждень

Основні характеристики валютного ринку наступного тижня (4-10 серпня):

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42 грн/долар та 48,5-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42,2 грн/долар та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1-0,15 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

За оцінкою банкіра, впродовж наступного тижня основна увага, як і протягом 2 місяців, буде прикута до вартості євро.

"Очікується, що вартість євровалюти коливатиметься в межах 48,5-49,5 грн. Водночас курс долара залишатиметься майже на місці, якщо не враховувати дрібні щоденні зміни", - констатував Лєсовий.