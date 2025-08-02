Что будет с долларом и евро в начале августа: стоит ли бежать в обменники

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

"Доллар и евро достаточно прочные и имеют статус мировых. То есть украинцам не стоит волноваться за свои сбережения в долларах или евро. И в то же время не стоит торопливо переводить свои сбережения из одной валюты в другую", - сказал он.

По его словам, на следующей неделе формула валютного рынка останется без изменений и будет соответствовать ожиданиям, а курс доллара вряд ли существенно изменится.

В общем, сейчас можно говорить об относительном спокойствии: стоимость доллара остается в более-менее прогнозируемых рамках и причин для резких изменений нет, считает банкир.

Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро, а также от торгов пары гривна/доллар. То есть, как и раньше, разрыв стоимости доллара и евро будет определять курс евро в Украине, добавил он.

Евро остается в фокусе

Все причины, которые стимулировали удлинение расстояния между курсами этих валют остаются актуальными: это и таможенная непредсказуемость Дональда Трампа (даже несмотря на заключение торгового соглашения между США и ЕС), отношения США со странами БРИКС, цены на нефть и газ, геополитическое беспокойство, поведение мировых инвесторов и тому подобное.

"Пока мир находится в состоянии стресса, текущие курсовые расхождения доллара и евро будут иметь постоянный характер. Хотя стоит отметить, что сумасшедшего роста одной из этих валют (или падения) не стоит ждать", - сказал банкир.

Прогноз курсовых диапазонов на неделю

Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (4-10 августа):

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42 грн/доллар и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

По оценке банкира, в течение следующей недели основное внимание, как и в течение 2 месяцев, будет приковано к стоимости евро.

"Ожидается, что стоимость евровалюты будет колебаться в пределах 48,5-49,5 грн. В то же время курс доллара будет оставаться почти на месте, если не учитывать мелкие ежедневные изменения", - констатировал Лесовой.