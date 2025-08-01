НБУ підвищив курс долара, євро продовжує дешевшати
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень, курс євро впав до 48,20 гривень.
Євро замість долара
За даними НБУ, недовіра українців до американської валюти призвела до зміни пріоритетів.
Чистий попит на готівковий долар у II кварталі 2025 року знизився до 0,1 млрд доларів з 1,9 млрд доларів у попередньому кварталі. Попит на готівковий євро, навпаки, зменшився незначно.