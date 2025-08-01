НБУ підвищив курс долара, євро продовжує дешевшати

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7644 гривень за 1 долар (+0,0512 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,6448 гривень за 1 євро (-0,1043 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,80-41,83 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень, курс євро впав до 48,20 гривень.