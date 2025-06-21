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Що буде з доларом та євро наприкінці червня: прогноз банкіра

Україна, Субота 21 червня 2025 08:15
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Що буде з доларом та євро наприкінці червня: прогноз банкіра Фото: Курс долара очікується на рівні 41,4-41,9 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

На валютному ринку зберігається відносний спокій. Поточні коливання курсу долара залишаються у прогнозованих межах, а євро торгується відповідно до динаміки світових ринків.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, валютний ринок перебуває в тривалому стані відносного спокою: поточні курсові зміни офіційного курсу долара до міри прогнозовані й не викликають здивувань.

"Водночас курс євро, що формується переважно на основі світових торгів пари долар / євро також залишиться в межах червня: очікується, що євро дорівнюватиме 1,1-1,15 долара", - сказав він.

За його словами, окрім суто економічних факторів на співвідношення цих валют може вплинути ситуація на Близькому Сході: війна спричинила стрибок цін на нафту, а пасивна чи активна участь США в ірано-ізраїльській війні також змінить курс долара.

"Саме воєнний чинник є найбільш проблемним для прогнозування, адже ситуація надто швидко змінюється, а загалом нова війна ще більше розхитує світовий порядок і додає “всесвітнього сум’яття", - додав Лєсовий.

Ситуація в Україні

Банкір нагадав, що основа для українського валютного ринку - це режим “керованої гнучкості” НБУ, що майже гарантує помірні курсові зміни. Регулятор має змогу через валютні інтервенції тамувати попит, врівноважуючи його з пропозицією. Відтак різниця між курсами купівлі / продажу є вкрай незначною.

"Те саме стосується й різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку: майже 2 місяці курси в обидвох сегментах лишаються майже тотожними", - сказав він.

Щодо основних факторів, на які в курсоутворенні спиратиметься Нацбанк, лежать передусім в економічній площині. Крім того, вже зараз можна сказати, що зростання споживчих цін в минулому й поступово тиск на гривню спаде, додав він.

"Тобто кон'юнктура ринку досить сприятлива для продовження періоду курсової стабільності", - вважає Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (23-29 червня):

  • "Коридори" допустимих валютних змін складуть 41,5-41,9 грн/долар та 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,45-41,8 грн/долар та 45,5-47,5 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, на ринку відсутні передумови для будь-яких різких курсових змін. Валютні коридори допустимих коливань залишаються стабільними", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс з 41,44 до 41,83 грн/долар - максимуму з кінця січня. Курс євро зріс з 47,69 грн/євро до 48,20 грн/євро - нового історичного максимуму.

Аналітики вважають, що девальвація гривні неминуча в другій половині 2025 року, проте вона буде помірною і курс навряд чи зросте до 45 гривень.

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