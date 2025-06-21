Что будет с долларом и евро в конце июня: прогноз банкира

На валютном рынке сохраняется относительное спокойствие. Текущие колебания курса доллара остаются в прогнозируемых пределах, а евро торгуется в соответствии с динамикой мировых рынков.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, валютный рынок находится в длительном состоянии относительного спокойствия: текущие курсовые изменения официального курса доллара в меру прогнозируемы и не вызывают удивлений.

"В то же время курс евро, формирующийся преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро также останется в пределах июня: ожидается, что евро будет равен 1,1-1,15 доллара", - сказал он.

По его словам, кроме чисто экономических факторов на соотношение этих валют может повлиять ситуация на Ближнем Востоке: война вызвала скачок цен на нефть, а пассивное или активное участие США в ирано-израильской войне также изменит курс доллара.

"Именно военный фактор является наиболее проблемным для прогнозирования, ведь ситуация слишком быстро меняется, а в целом новая война еще больше расшатывает мировой порядок и добавляет "всемирного смятения", - добавил Лесовой.

Ситуация в Украине

Банкир напомнил, что основа для украинского валютного рынка - это режим "управляемой гибкости" НБУ, что почти гарантирует умеренные курсовые изменения. Регулятор имеет возможность через валютные интервенции утолять спрос, уравновешивая его с предложением. Поэтому разница между курсами покупки / продажи крайне незначительна.

"То же касается и разницы между курсами межбанка и наличного рынка: почти 2 месяца курсы в обоих сегментах остаются почти тождественными", - сказал он.

Относительно основных факторов, на которые в курсообразовании будет опираться Нацбанк, лежат прежде всего в экономической плоскости. Кроме того, уже сейчас можно сказать, что рост потребительских цен в прошлом и постепенно давление на гривну спадет, добавил он.

"То есть конъюнктура рынка достаточно благоприятна для продолжения периода курсовой стабильности", - считает Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (23-29 июня):

"Коридоры" допустимых валютных изменений составят 41,5-41,9 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/евро (на межбанке) и 41,45-41,8 грн/доллар и 45,5-47,5 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на рынке отсутствуют предпосылки для каких-либо резких курсовых изменений. Валютные коридоры допустимых колебаний остаются стабильными", - констатировал Лесовой.