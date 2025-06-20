Долар підскочив до рівня січня, євро оновив історичний максимум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,94-41,97 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс євро становитиме 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн). Попередній максимум був 13 червня - 48,0825.

Вищим курс був тільки 30 січня - 41,9294.

Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн).

Курс долар-євро

Долар подорожчав до основних валют. Цьому сприяє нестабільність через війну між Ізраїлем та Іраном, а також можливі наслідки для світової економіки.

Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, зріс на 0,5% за тиждень. Євро зріс на 0,16% до 1,151 долара.

НБУ встановлює курс гривні до євро на основі котирувань пари євро-долар на міжнародному ринку.

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