Долар підскочив до рівня січня, євро оновив історичний максимум
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Євро оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8335 гривень за 1 долар (+0,1481 грн).
Вищим курс був тільки 30 січня - 41,9294.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,2006 гривень за 1 євро (+0,3416 грн). Попередній максимум був 13 червня - 48,0825.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 18 копійок до 41,94-41,97 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.
Курс долар-євро
Долар подорожчав до основних валют. Цьому сприяє нестабільність через війну між Ізраїлем та Іраном, а також можливі наслідки для світової економіки.
Індекс долара, що порівнює американську валюту з шістьма іншими, зріс на 0,5% за тиждень. Євро зріс на 0,16% до 1,151 долара.
НБУ встановлює курс гривні до євро на основі котирувань пари євро-долар на міжнародному ринку.
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