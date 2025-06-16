Долар буде дешевшим за 45 гривень: фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо курсу
Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Однак долар подорожчає не так сильно, як прогнозували раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Фінансові аналітики в травні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,47 грн/долар. У квітні вони очікували курс 44,75 грн/долар.
За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення в травні погіршилися до 43,10 грн/долар порівняно з 42,50 грн/долар у квітні.
Банкіри у квітні прогнозували 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні.
Керівники підприємств чекали на курс 44,23 грн/долар (прогноз за лютий).
Прогнози курсу
До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар.
Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, валютно-курсова політика НБУ насамперед націлена на забезпечення монетарних цілей. За його словами, про бюджетний показник курсу гривні до долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".
НБУ тримає курс близько 41,50 грн/долар з початку травня. Фактично курс не змінювався з початку лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.