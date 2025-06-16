Долар буде дешевшим за 45 гривень: фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Однак долар подорожчає не так сильно, як прогнозували раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

Фінансові аналітики в травні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,47 грн/долар. У квітні вони очікували курс 44,75 грн/долар. За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення в травні погіршилися до 43,10 грн/долар порівняно з 42,50 грн/долар у квітні. Банкіри у квітні прогнозували 45,29 грн/долар порівняно з 45,31 грн/долар у січні. Керівники підприємств чекали на курс 44,23 грн/долар (прогноз за лютий).

