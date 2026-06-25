Що буде з доларом та євро до кінця року: прогноз для валютного ринку

У другій половині 2026 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та прогнозованою, без ризиків неконтрольованих шокових стрибків. Згідно з базовим сценарієм, курс долара перебуватиме в коридорі 45,5–46,5 грн, а курс євро – в межах 52,5–53,5 грн.
Такий прогноз в коментарі РБК-Україна озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.
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За словами експерта, головним інструментом збереження рівноваги залишатиметься режим "керованої гнучкості" Національного банку. Регулятор за потреби оперативно згладжуватиме надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій, що дозволить ринку адаптуватися до складних умов.
Стабільність ринку матиме фундаментальне значення для очікувань вкладників та інвестицій бізнесу. При цьому поточна математика ринку свідчить, що гривневі депозити зі ставками 14–14,5% повністю перекриватимуть девальваційні ризики та захистять заощадження від знецінення.
Сергій Мамедов виділив такі ключові фактори впливу на курс долара та євро у другому півріччі:
Загалом, попри виклики війни та значні потреби держбюджету, курсові зміни будуть помірними та контрольованими, а різке послаблення гривні наразі є малоймовірним.
Нагадаємо, уряд прогнозує, що до кінця 2029 року курс долара може сягнути 51,5 гривні. Чи згодні з такими очікуваннями експерти – читайте в нашому матеріалі.
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