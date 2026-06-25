Что будет с долларом и евро до конца года: прогноз для валютного рынка

Во второй половине 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и прогнозируемой без рисков неконтролируемых шоковых скачков. Согласно базовому сценарию курс доллара будет находиться в коридоре 45,5–46,5 грн, а курс евро – в пределах 52,5–53,5 грн.
Такой прогноз в комментарии РБК-Украина озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.
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По словам эксперта, главным инструментом сохранения равновесия будет оставаться режим "управляемой гибкости" Национального банка. Регулятор при необходимости будет оперативно сглаживать чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций, что позволит рынку адаптироваться к сложным условиям.
Стабильность рынка будет иметь фундаментальное значение для ожиданий вкладчиков и инвестиций бизнеса. При этом текущая математика рынка свидетельствует, что гривневые депозиты со ставками 14–14,5% будут полностью перекрывать девальвационные риски и оградят сбережения от обесценения.
Сергей Мамедов выделил следующие ключевые факторы влияния на курс доллара и евро во втором полугодии
В целом, несмотря на вызовы войны и значительные потребности госбюджета, курсовые изменения будут умеренными и контролируемыми, а резкое ослабление гривни пока маловероятно.
Напомним, правительство прогнозирует, что к концу 2029 года курс доллара может составить 51,5 гривны. Согласны ли с такими ожиданиями эксперты – читайте в нашем материале.
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