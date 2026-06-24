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ПриватБанк чи Ощадбанк: де кращий курс і чому не вигідно міняти "старі" долари на нові

11:54 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки коштують сьогодні долар та євро в популярних банках?
aimg Ірина Гамерська
ПриватБанк чи Ощадбанк: де кращий курс і чому не вигідно міняти "старі" долари на нові Фото: де дешевша валюта - в "Приваті" чи "Ощаді" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Банки пропонують різні умови обміну валют залежно від того, як ви проводите операцію - готівкою у касі чи через мобільний застосунок. Станом на 24 червня 2026 року ПриватБанк вигідніший для купівлі валюти, тоді як Ощадбанк пропонує кращі умови для її продажу.

Скільки сьогодні коштує валюта в популярних банках та чому не вигідно змінювати "старі" долари на нові - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45 гривень, а купує - по 44,4 гривні. При купівлі картою за долар доведеться заплатити 45,04 гривні, а здати можна трохи дорожче - 44,55 гривні.

Євро у відділеннях "Привату" сьогодні можна купити по 51,35 гривні, а здати - по 50,35 гривні. При купівлі карткою європейська валюта обійдеться у 51,54 гривні, а здати можна по 50,64 гривні.

Курс валют Ощадбанк

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долар по 45,20 гривень, а купує - по 44,65 гривні. Карткою ж долар можна купити по 45,10 гривень, а здати - по 44,70 гривні.

Євро в мобільному "Ощаді" сьогодні можна купити по 51,75 гривні, а здати - по 50,90 гривень. Карткою євро обійдеться у 51,60 гривню при покупці, а здати можна по 51 гривні.

Де вигідніше міняти валюту

Долар

  • Для купівлі: Найвигідніший курс пропонує ПриватБанк (готівка) - 45,00 грн.
  • Для продажу: Найвищий курс для клієнта встановлено в Ощадбанку (картковий/застосунок) - 44,70 грн.

Євро

  • Для купівлі: Найнижчий курс зафіксовано у ПриватБанку (готівка) - 51,35 грн.
  • Для продажу: Найбільшу суму в гривні за ваші євро можна отримати в Ощадбанку (картковий/застосунок) - 51,00 грн.

Чому не вигідно міняти "старі" долари на нові

Власники доларів "старого" зразка часто хочуть обміняти їх на нові купюри, проте така операція призводить до фінансових втрат.

У чому складність обміну:

Банківська система не передбачає прямого обміну старих банкнот на нові. Єдиний доступний спосіб - подвійний обмін: спочатку продаж "старої" валюти за гривню, а потім купівля "нової" валюти (за умови її наявності в касі).

Які ризики та втрати:

Під час такої подвійної операції ви втрачаєте гроші через різницю між курсом купівлі та продажу валюти в банку (спред).

Приклад на сумі 1000 доларів (станом на 24 червня 2026 року):

  • Ви продаєте 1000 "старих" доларів за курсом 44,4 грн - отримуєте 44 400 грн.
  • Ви купуєте 1000 "нових" доларів за курсом 45 грн - вам потрібно витратити 45 000 грн.

Результат: Щоб отримати ту саму суму в "нових" доларах, вам доведеться доплатити 600 грн.

Читайте також: Долар дешевшає, євро прискорив падіння: що показують банки та обмінники 24 червня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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