ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году

Новина українською →
Москва, Среда 20 октября 2021 14:16
"Щит Союза": Россия объявила масштабные учения с Беларусью в 2023 году Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза". Это аналог учений "Запад", которые проводятся на белорусской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. В частности, был утвержден план обеспечения военной безопасности до 2024 года.

"Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.

Отметим, обычно совместные учения проводятся один раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в России - "Щит Союза".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь планирует разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Россия поддержит Беларусь в случае вооруженного конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Сергей Шойгу
NEWS
Рада приняла госбюджет на 2022 год за основу: основные показатели
Рада приняла госбюджет на 2022 год за основу: основные показатели
DAILY
Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса