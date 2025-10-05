Щільний туман накрив Київ: що радять водіям і коли він розсіється

На Київщині та у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки через туман. Видимість місцями знизиться до 200 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

Сьогодні на ранок синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, які спостерігатимуться по території Київщини та Києву.

"У найближчу годину 5 жовтня з утриманням в першій половині дня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Водночас синоптики зазначити, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.