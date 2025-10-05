ua en ru
Щільний туман накрив Київ: що радять водіям і коли він розсіється

Київ, Неділя 05 жовтня 2025 08:47
Щільний туман накрив Київ: що радять водіям і коли він розсіється Фото: на Київщині та у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Київщині та у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки через туман. Видимість місцями знизиться до 200 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

Сьогодні на ранок синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, які спостерігатимуться по території Київщини та Києву.

"У найближчу годину 5 жовтня з утриманням в першій половині дня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Водночас синоптики зазначити, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо.

Детальніше з прогнозом погоди на сьогодні можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що рятувальники ще з 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

