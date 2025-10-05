Щільний туман накрив Київ: що радять водіям і коли він розсіється
На Київщині та у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки через туман. Видимість місцями знизиться до 200 метрів, що може ускладнити рух транспорту.
Сьогодні на ранок синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, які спостерігатимуться по території Київщини та Києву.
"У найближчу годину 5 жовтня з утриманням в першій половині дня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Водночас синоптики зазначити, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо.
Варто зауважити, що рятувальники ще з 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.