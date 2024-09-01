Щеплення та довідки перед школою: що потрібно не забути батькам

Вже з наступного тижня діти повертаються до школи. А це означає, що батькам варто впевнитись, що вони підготували не лише зошити та шкільну форму, але й зібрали всі необхідні медичні довідки своєї дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

Перед початком навчального року перед батьками школяра стоїть багато завдань. І одним з найважливіших є оцінка стану здоров'я дитини. У зв'язку з цим НСЗУ нагадала, що саме варто зробити перед початком навчання.

Нагадаємо, Кабмін вже визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Варто також зауважити, що цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті. РБК-Україна пояснило, як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті.

РБК-Україна також повідомляло, що цьогоріч учні в школах вчитимуться по новому. Деталі про нововведення, що чекають на школярів цього року, в матеріалі.

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