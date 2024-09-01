Щеплення та довідки перед школою: що потрібно не забути батькам
Вже з наступного тижня діти повертаються до школи. А це означає, що батькам варто впевнитись, що вони підготували не лише зошити та шкільну форму, але й зібрали всі необхідні медичні довідки своєї дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.
Перед початком навчального року перед батьками школяра стоїть багато завдань. І одним з найважливіших є оцінка стану здоров'я дитини. У зв'язку з цим НСЗУ нагадала, що саме варто зробити перед початком навчання.
Чек-лист для батьків:
- Перевірте, чи працює ваш сімейний лікар або педіатр та способи зв’язку з лікарем чи амбулаторією. Якщо лікар звільнився, у медзакладі запропонують іншого;
- Надайте до закладу освіти довідку про стан здоров’я дитини № 086/о “Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)”.
- Перевірте, чи є у медичній довідці всі відповідні щеплення;
- Відвідайте стоматолога. Програма медичних гарантій покриває планову стоматологічну допомогу дітям та обов’язкові профілактичні огляди;
- Якщо дитина приймає інсулін, “Доступні ліки” чи інші ліки на постійній основі - перевірте чи не закінчуються ліки. Подбайте, щоб лікар встиг вчасно виписати рецепт;
- Звикайте до шкільного режиму заздалегідь;
- Запишіть на папері ваші контакти, контакти рідних чи друзів на екстрений випадок та покладіть до рюкзака дитини.
Нагадаємо, Кабмін вже визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.
Варто також зауважити, що цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті. РБК-Україна пояснило, як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті.
РБК-Україна також повідомляло, що цьогоріч учні в школах вчитимуться по новому. Деталі про нововведення, що чекають на школярів цього року, в матеріалі.
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