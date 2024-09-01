ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Щеплення та довідки перед школою: що потрібно не забути батькам

Україна, Неділя 01 вересня 2024 20:04
UA EN RU
Щеплення та довідки перед школою: що потрібно не забути батькам Фото: як підготуватись до школи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вже з наступного тижня діти повертаються до школи. А це означає, що батькам варто впевнитись, що вони підготували не лише зошити та шкільну форму, але й зібрали всі необхідні медичні довідки своєї дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

Перед початком навчального року перед батьками школяра стоїть багато завдань. І одним з найважливіших є оцінка стану здоров'я дитини. У зв'язку з цим НСЗУ нагадала, що саме варто зробити перед початком навчання.

Чек-лист для батьків:

  • Перевірте, чи працює ваш сімейний лікар або педіатр та способи зв’язку з лікарем чи амбулаторією. Якщо лікар звільнився, у медзакладі запропонують іншого;
  • Надайте до закладу освіти довідку про стан здоров’я дитини № 086/о “Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)”.
  • Перевірте, чи є у медичній довідці всі відповідні щеплення;
  • Відвідайте стоматолога. Програма медичних гарантій покриває планову стоматологічну допомогу дітям та обов’язкові профілактичні огляди;
  • Якщо дитина приймає інсулін, “Доступні ліки” чи інші ліки на постійній основі - перевірте чи не закінчуються ліки. Подбайте, щоб лікар встиг вчасно виписати рецепт;
  • Звикайте до шкільного режиму заздалегідь;
  • Запишіть на папері ваші контакти, контакти рідних чи друзів на екстрений випадок та покладіть до рюкзака дитини.

Нагадаємо, Кабмін вже визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Варто також зауважити, що цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті. РБК-Україна пояснило, як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті.

РБК-Україна також повідомляло, що цьогоріч учні в школах вчитимуться по новому. Деталі про нововведення, що чекають на школярів цього року, в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Навчальний рік Діти
NEWS
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії