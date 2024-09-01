Прививки и справки перед школой: что нужно не забыть родителям
Уже со следующей недели дети возвращаются в школу. А это значит, что родителям следует убедиться, что они подготовили не только тетради и школьную форму, но и собрали все необходимые медицинские справки своего ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
Перед началом учебного года перед родителями школьника стоит множество задач. И одним из самых важных является оценка состояния здоровья ребенка. В связи с этим НСЗУ напомнила, что именно следует сделать перед началом учебы.
Чек-лист для родителей:
- Проверьте, работает ли ваш семейный врач или педиатр и способы связи с врачом или амбулаторией. Если врач уволился, в медучреждении будет предложено другое;
- Предоставьте в учебное заведение справку о состоянии здоровья ребенка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)".
- Проверьте, есть ли в медицинской справке все соответствующие прививки;
- Посетите стоматолога. Программа медицинских гарантий покрывает плановую стоматологическую помощь и обязательные профилактические осмотры;
- Если ребенок принимает инсулин, "Доступні ліки" или другое лекарство на постоянной основе - проверьте не заканчиваются ли лекарства. Позаботьтесь, чтобы врач успел вовремя выписать рецепт;
- Привыкайте к школьному режиму заранее;
- Запишите на бумаге контакты, контакты родных или друзей на экстренный случай и положите в рюкзак ребенка.
Напомним, Кабмин уже определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе.
Следует также отметить, что этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом дети во время тревог должны находиться в укрытии. РБК-Украина объяснило, как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии.
РБК-Украина также сообщало, что в нынешнем году ученики в школах будут учиться по-новому. Детали о нововведениях, ожидающих школьников в этом году, в материале.
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