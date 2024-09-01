Прививки и справки перед школой: что нужно не забыть родителям

Уже со следующей недели дети возвращаются в школу. А это значит, что родителям следует убедиться, что они подготовили не только тетради и школьную форму, но и собрали все необходимые медицинские справки своего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Перед началом учебного года перед родителями школьника стоит множество задач. И одним из самых важных является оценка состояния здоровья ребенка. В связи с этим НСЗУ напомнила, что именно следует сделать перед началом учебы.

Напомним, Кабмин уже определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе.

Следует также отметить, что этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом дети во время тревог должны находиться в укрытии. РБК-Украина объяснило, как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии.

РБК-Украина также сообщало, что в нынешнем году ученики в школах будут учиться по-новому. Детали о нововведениях, ожидающих школьников в этом году, в материале.

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