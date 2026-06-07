Щеплення - не лише для дітей: МОЗ нагадало, які вакцинації потрібно робити дорослим

Головне: Імунітет, сформований у дитинстві, з часом слабшає, тому дорослим необхідно оновлювати щеплення для захисту від інфекційних хвороб.

для захисту від інфекційних хвороб. Ревакцинація проти дифтерії та правця проводиться кожні 10 років , починаючи з 16 років, і є безоплатною у сімейного лікаря.

, починаючи з 16 років, і є безоплатною у сімейного лікаря. Щороку рекомендується щепитися від грипу та, за потреби, від COVID-19.

та, за потреби, від COVID-19. Дорослим варто розглянути вакцинацію проти гепатитів А та B , а також вірусу папіломи людини (ВПЛ) для профілактики онкозахворювань.

, а також вірусу папіломи людини (ВПЛ) для профілактики онкозахворювань. Майбутнім батькам радять щепитися проти кашлюку, щоб захистити новонароджену дитину за "стратегією кокона".

Що потрібно оновити за графіком

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, дорослим необхідно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку. Це щеплення є безоплатним і доступне у сімейного лікаря.

Також фахівці рекомендують щорічно оновлювати щеплення проти грипу (бажано перед початком епідемічного сезону) та проти COVID-19, особливо для людей із груп ризику.

Вакцинація проти гепатитів та ВПЛ

Дорослим, які не хворіли раніше, варто розглянути щеплення проти гепатиту А. Це особливо актуально для тих, хто:

Працює у сфері громадського харчування, освіти чи догляду за людьми.

Часто подорожує або проживає в регіонах із підвищеним ризиком інфекції.

Крім того, особам, які не були щеплені в дитинстві, рекомендовано пройти курс вакцинації проти гепатиту B, збудник якого може спричинити тяжкі ураження печінки.

Важливою залишається і вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Вона допомагає запобігти низці онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки, ротоглотки та статевих органів. Щеплення доцільно робити в будь-якому дорослому віці, поки людина веде статеве життя, для захисту від нових типів вірусу.

Ці вакцинації є платними для дорослих, оскільки вони не входять у національний кадендар щеплень.

"Стратегія кокона" для майбутніх батьків

Майбутнім батькам МОЗ рекомендує вакцинуватися проти кашлюку. Це дозволяє захистити новонароджену дитину від небезпечної хвороби до того моменту, коли вона зможе отримати власну імунізацію.

Щоб дізнатися, яких щеплень вам не вистачає, зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря.