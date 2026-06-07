Щеплення - не лише для дітей: МОЗ нагадало, які вакцинації потрібно робити дорослим

Захист від інфекційних хвороб необхідний людині протягом усього життя, адже з часом імунітет, сформований у дитинстві, поступово згасає. Міністерство охорони здоров'я закликає дорослих не ігнорувати ревакцинацію для захисту від небезпечних інфекцій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
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Згідно з Календарем профілактичних щеплень, дорослим необхідно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку. Це щеплення є безоплатним і доступне у сімейного лікаря.
Також фахівці рекомендують щорічно оновлювати щеплення проти грипу (бажано перед початком епідемічного сезону) та проти COVID-19, особливо для людей із груп ризику.
Дорослим, які не хворіли раніше, варто розглянути щеплення проти гепатиту А. Це особливо актуально для тих, хто:
Крім того, особам, які не були щеплені в дитинстві, рекомендовано пройти курс вакцинації проти гепатиту B, збудник якого може спричинити тяжкі ураження печінки.
Важливою залишається і вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Вона допомагає запобігти низці онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки, ротоглотки та статевих органів. Щеплення доцільно робити в будь-якому дорослому віці, поки людина веде статеве життя, для захисту від нових типів вірусу.
Ці вакцинації є платними для дорослих, оскільки вони не входять у національний кадендар щеплень.
Майбутнім батькам МОЗ рекомендує вакцинуватися проти кашлюку. Це дозволяє захистити новонароджену дитину від небезпечної хвороби до того моменту, коли вона зможе отримати власну імунізацію.
Щоб дізнатися, яких щеплень вам не вистачає, зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря.
Раніше ми писали про те, що з 1 січня 2026 року в Україні набув чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Ключова зміна - другу дозу комплексної вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) дітям робитимуть у 4 роки, а не в 6.
Читайте також про те, що довіра до вакцинації в Україні зростає. Опитування ЮНІСЕФ та МОЗ показало, що понад 80% батьків та опікунів позитивно ставляться до щеплень.
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