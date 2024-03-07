Щеплення в аптеках. Чому важливо та коли стане доступно: відповідь МОЗ

За даними міністерства, вакцинації в аптеках це усталена практика в країнах ЄС та США, яка зробить щеплення зручнішими, а отже ще ближчими та доступнішими.

"Перед тим, як послуга запрацює в Україні аптекам потрібно отримати ліцензію на медичну практику", - повідомили в МОЗ.

Для отримання даної ліцензії пункт має забезпечити:

наявність спеціальної аптечки та іншого обладнання;

проходження фармацевтами навчання щодо безпеки вакцин, правил організації й техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги за невідкладних станів.

В міністерстві пояснили, що рішення уряду набирає чинності через три місяці після його опублікування.

"За цей час буде змінена нормативна база, щоб забезпечити реалізацію проєкту, проведені консультації та верифікований перелік суб’єктів господарювання, які виявлять бажання отримати ліцензію та проводити вакцинацію фармацевтичними працівниками", - додали в МОЗ.

МОЗ вважає, що вакцинувати проти сезонного грипу українські аптеки зможуть уже наступного епідсезону 2024-2025 років.

Ліки в Україні

Нагадаємо, на початку року в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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