RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прививки в аптеках. Почему важно и когда станет доступно: ответ Минздрава

Фото: прививка в аптеке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На днях правительство Украины приняло постановление, которое открывает доступ для вакцинации в аптеках. Данный процесс сделает прививки более доступными и простыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным министерства, вакцинации в аптеках это устоявшаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает прививки удобными, а значит еще ближе и доступнее.

"Перед тем, как услуга заработает в Украине аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику", - сообщили в Минздраве.

Для получения данной лицензии пункт должен обеспечить:

  • наличие специальной аптечки и другого оборудования;
  • прохождение фармацевтами обучения по безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания домедицинской помощи при неотложных состояниях.

В министерстве пояснили, что решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования. 

"За это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, проведены консультации и верифицированный перечень субъектов хозяйствования, которые захотят получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками", - добавили в Минздраве.

Минздрав считает, что вакцинировать против сезонного гриппа украинские аптеки смогут уже в следующем эпидсезоне 2024-2025 годов.

Лекарства в Украине

Напомним, в начале года в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВрачи