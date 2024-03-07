Прививки в аптеках. Почему важно и когда станет доступно: ответ Минздрава

По данным министерства, вакцинации в аптеках это устоявшаяся практика в странах ЕС и США, которая сделает прививки удобными, а значит еще ближе и доступнее.

"Перед тем, как услуга заработает в Украине аптекам нужно получить лицензию на медицинскую практику", - сообщили в Минздраве.

Для получения данной лицензии пункт должен обеспечить:

наличие специальной аптечки и другого оборудования;

прохождение фармацевтами обучения по безопасности вакцин, правил организации и техники проведения прививок, оказания домедицинской помощи при неотложных состояниях.

В министерстве пояснили, что решение правительства вступает в силу через три месяца после его опубликования.

"За это время будет изменена нормативная база, чтобы обеспечить реализацию проекта, проведены консультации и верифицированный перечень субъектов хозяйствования, которые захотят получить лицензию и проводить вакцинацию фармацевтическими работниками", - добавили в Минздраве.

Минздрав считает, что вакцинировать против сезонного гриппа украинские аптеки смогут уже в следующем эпидсезоне 2024-2025 годов.

Лекарства в Украине

Напомним, в начале года в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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