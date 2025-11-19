UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ще жорсткіші відключення: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 20 листопада

Ілюстративне фото: відключати 20 листопада будуть значно більше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 20 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії. При цьому вони значно посиляться - одночасно будуть вимикати від 2,5 до 4 черг побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вимикати світло будуть в усіх регіонах України. Причиною вимкнень назвали наслідки російських ракетних терактів 19 листопада та попередніх, спрямованих проти української енергетики.

Вимикати 20 листопада будуть від 2,5 до 4 черг одночасно. Вимкнення будуть діяти з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів. Удар окупантів прийшовся на енергетику та цивільну інфраструктуру. Також ворог бив по житлових будинках, найбільше жертв виявилося у Тернополі, де росіяни зруйнували кілька багатоповерхівок.

За даними Міністерства енергетики, росіяни атакували енергетичні об'єкти у семи областях України. Постраждала одна з бригад ДТЕК, яка перебувала на атакованому об'єкті. Ведеться ліквідація наслідків нового російського теракту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світлаГрафіки відключення світлаУкренерго