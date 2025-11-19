Ще жорсткіші відключення: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 20 листопада

В Україні 20 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії. При цьому вони значно посиляться - одночасно будуть вимикати від 2,5 до 4 черг побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що вимикати світло будуть в усіх регіонах України. Причиною вимкнень назвали наслідки російських ракетних терактів 19 листопада та попередніх, спрямованих проти української енергетики.
Вимикати 20 листопада будуть від 2,5 до 4 черг одночасно. Вимкнення будуть діяти з 00:00 до 23:59 - протягом усієї доби. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для побутових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів. Удар окупантів прийшовся на енергетику та цивільну інфраструктуру. Також ворог бив по житлових будинках, найбільше жертв виявилося у Тернополі, де росіяни зруйнували кілька багатоповерхівок.
За даними Міністерства енергетики, росіяни атакували енергетичні об'єкти у семи областях України. Постраждала одна з бригад ДТЕК, яка перебувала на атакованому об'єкті. Ведеться ліквідація наслідків нового російського теракту.