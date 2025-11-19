Еще более жесткие отключения: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 20 ноября

Отмечается, что выключать свет будут во всех регионах Украины. Причиной отключений назвали последствия российских ракетных терактов 19 ноября и предыдущих, направленных против украинской энергетики.

Выключать 20 ноября будут от 2,5 до 4 очередей одновременно. Отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.