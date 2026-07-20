Ще трьох агентів викрили на реєстрації Starlink для РФ

Правоохоронці затримали агентів РФ у трьох областях України. Вони намагалися зареєструвати Starlink для країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

СБУ затримала трьох агентів РФ

Служба безпеки заблокувала намагання росіян отримати доступ до супутникової системи Starlink. Затримано ще трьох агентів РФ, які хотіли "підключити" ворога до терміналів інтернет-зв’язку, кажуть в СБУ.

У Кіровоградській області викрито мобілізованого. Чоловік знаходився у СЗЧ та невдовзі був завербований спецслужбами Росії через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

"Дезертир зареєстрував на себе Старлінк і передав відповідні реквізити куратору з країни-агресора. У подальшому залучив до цього ще десятьох своїх знайомих".

У Житомирі затримано місцеву наркозалежну. Її теж завербували росіяни через тематичні Телеграм-канали з продажу наркотиків та психотропів.

Жінка погодилась зареєструвати на своє ім’я Старлінк та передала окупантам коди доступу. Згодом зрадниця залучила до співпраці з ворогом ще трьох спільників.

На Миколаївщині викрито студента ПТУ. Він допомагав РФ отримати доступ до Старлінків, щоб вони змогли коригувати дронові атаки на півдні України.

За гроші фігурант оформив супутникові термінали на себе та своїх родичів, проте передати реквізити не встиг.

Що загрожує зрадникам

За всіма викритими фактами СБУ заблокувала доступ до незаконно оформлених терміналів Starlink.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Підозрюваним загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.