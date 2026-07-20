Еще трех агентов разоблачили на регистрации Starlink для РФ
Правоохранители задержали агентов РФ в трех областях Украины. Они пытались зарегистрировать Starlink для страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
СБУ задержала троих агентов РФ
Служба безопасности заблокировала попытки россиян получить доступ к спутниковой системе Starlink. Задержаны еще три агента РФ, которые хотели "подключить" врага к терминалам интернет-связи, говорят в СБУ.
В Кировоградской области разоблачен мобилизованный. Человек находился в СЗЧ и вскоре был завербован спецслужбами России через Телеграмм-канал по поиску "легких" заработков.
"Дезертир зарегистрировал на себя Старлинк и передал соответствующие реквизиты куратору из РФ. В дальнейшем привлек к этому еще десять своих знакомых".
В Житомире задержана местная наркозависимая. Ее тоже завербовали россияне через тематические телеграмм-каналы по продаже наркотиков и психотропов.
Женщина согласилась зарегистрировать на свое имя Старлинк и передала оккупантам коды доступа. Впоследствии предательница привлекла к сотрудничеству с врагом еще троих подельников.
В Николаевской области разоблачен студент ПТУ. Он помогал РФ получить доступ к Старлинкам, чтобы они смогли корректировать дроновые атаки на юге Украины.
За деньги фигурант оформил терминалы на себя и своих родственников, однако передать реквизиты не успел.
Что угрожает предателям
По всем разоблаченным фактам СБУ заблокировала доступ к незаконно оформленным терминалам Starlink.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении за:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Подозреваемым грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в мае СБУ задержала в Киеве российского агента, незаконно регистрировавшего терминалы Starlink для РФ. Задание выполнял завербованный врагом мобилизованный, что находился в СЗЧ.
Также в апреле СБУ задержала в Киевской области мужчину, который по заказу спецслужб РФ регистрировал для врага спутниковые терминалы "Старлинк".