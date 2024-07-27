Ще тисячу дітей росіяни вивезли з України нібито на оздоровлення, - Лубінець

"Росіяни вивезли 1000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської області у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення", - повідомив Лубінець.

Він заявив, що за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону, який взяв шефство над Херсонською областю.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", - пояснив омбудсмен.

Лубінець також зазначив, що під час таких поїздок діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави.

"Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ", - підкреслив він.