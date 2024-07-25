Україна повернула з окупованих територій чотирьох дітей

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини", - повідомив він.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку", - додав Прокудін.

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.