ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна повернула з окупованих територій чотирьох дітей

Четвер 25 липня 2024 10:27
UA EN RU
Україна повернула з окупованих територій чотирьох дітей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну вдалось повернути ще чотирьох дітей. Вони перебували у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини", - повідомив він.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку", - додав Прокудін.

З початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.

Повернення українських дітей

З початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року депортація українців на територію РФ та Білорусі стала масовою практикою.

Процес повернення таких дітей додому є складним та тривалим. Проте, завдяки зусиллям українських влад, деяких з них все ж таки вдається повернути на Батьківщину.

У травні з тимчасово окупованих територій України було евакуйовано 13 дітей разом з їхніми сім'ями. А в червні до своїх домівок в Херсонській області повернулися семеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованій території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Діти Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Сили ППО вночі збили 25 із 38 "Шахедів". Три дрони "загубились" у Румунії
Сили ППО вночі збили 25 із 38 "Шахедів". Три дрони "загубились" у Румунії
DAILY
Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни
Юлія Гаюкжурналістка РБК-Україна Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни