Еще тысячу детей россияне вывезли из Украины якобы на оздоровление, - Лубинец

Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области. На этот раз оккупанты объяснили это "оздоровлением", которое дети якобы получат в Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на «оздоровление", - сообщил Лубинец.
Он заявил, что за более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью.
"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", - пояснил омбудсмен.
Лубинец также отметил, что во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.
"Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ", - подчеркнул он.
Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.
Однако благодаря усилиям украинских властей, некоторых из них все же удается вернуть на Родину.
В частности, несколько дней назад Украина вернула с оккупированных территорий четырех детей.
Незадолго до этого стало известно, что в Украину вернули еще 12 детей. Эти дети долгое время проживали на оккупированных территориях.
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