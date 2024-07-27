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Еще тысячу детей россияне вывезли из Украины якобы на оздоровление, - Лубинец

Фото: Россияне вывезли тысячу детей из Херсонской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне вывезли еще тысячу детей из Херсонской области. На этот раз оккупанты объяснили это "оздоровлением", которое дети якобы получат в Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на «оздоровление", - сообщил Лубинец.

Он заявил, что за более чем два года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который взял шефство над Херсонской областью.

"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", - пояснил омбудсмен.

Лубинец также отметил, что во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.

"Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики РФ", - подчеркнул он.
 

 

 

 

Как отметил Лубинец, враг с начала полномасштабного вторжения незаконно вывозит украинских детей с украинских территорий. В то же время процесс возвращения таких детей домой сложный и длительный.

Однако благодаря усилиям украинских властей, некоторых из них все же удается вернуть на Родину.

В частности, несколько дней назад Украина вернула с оккупированных территорий четырех детей.

Незадолго до этого стало известно, что в Украину вернули еще 12 детей. Эти дети долгое время проживали на оккупированных территориях.

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