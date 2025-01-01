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Коливання температури майже на 20 градусів: погодні підсумки грудня в Києві

Україна, Середа 01 січня 2025 12:10
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Коливання температури майже на 20 градусів: погодні підсумки грудня в Києві Фото: Середня температура грудня в Києві становила 0 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря у грудні 2024 року в Києві дорівнювала 0 градусів. Це на 1,8 градусів вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, найхолодніше у столиці було 14 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 9,8 градусів, а найтепліше - 19 грудня, коли максимальна температура після полудня досягла 8,0 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 52 мм, або 111% кліматичної норми.

Коливання температури майже на 20 градусів: погодні підсумки грудня в Києві

Погода в Києві у 2024 році

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні.

Нагадаємо, метеорологічна зима прийшла в Київ на п’ять днів раніше норми - 24 листопада. Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.

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