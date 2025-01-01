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Еще теплее, но не надолго. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Украина, Среда 01 января 2025 14:40
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Еще теплее, но не надолго. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине Фото: синоптик рассказала о погоде на 2 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 января, в Украине будет еще теплее, чем 1-го. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"2 января в Украине будет еще теплее, чем 1-го. Завтра в течение дня в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 градусов, а в Крыму - до +14", - рассказала она.

В то же время 2 января также будет ветер и сильный, возможно даже до штормовых порывов, а осадков не будет.

"Только вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

2 января в Киеве будет очень тепло, +8...+10 градусов. Ветер будет порывистым, местами до штормовых порывов западных направлений. Осадков не будет.

Похолодание и потепление в Украине

3 и 4 января в Украине начнется похолодание.

"Оно продлится несколько дней, где-то три-четыре, ориентировочно до 7 января. С 7 января снова начнет теплеть, потеплеет, а ближе к 11 января снова похолодает", - предупредила Диденко.

В частности, 3-4 января, осадки подойдут к Киеву, в столице также похолодает.

Итоги погоды в декабре в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2024 года в Киеве равнялась 0 градусов. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.

Что касается погоды в январе, то средняя месячная температура воздуха предполагается 0....-3 градусов, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0...+2 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

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