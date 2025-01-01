Еще теплее, но не надолго. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Завтра, 2 января, в Украине будет еще теплее, чем 1-го. Но уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"2 января в Украине будет еще теплее, чем 1-го. Завтра в течение дня в большинстве областей максимальная температура воздуха будет +7...+12 градусов, а в Крыму - до +14", - рассказала она.

В то же время 2 января также будет ветер и сильный, возможно даже до штормовых порывов, а осадков не будет.

"Только вечером в западную часть атмосферный фронт принесет дожди", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

2 января в Киеве будет очень тепло, +8...+10 градусов. Ветер будет порывистым, местами до штормовых порывов западных направлений. Осадков не будет.

Похолодание и потепление в Украине

3 и 4 января в Украине начнется похолодание.

"Оно продлится несколько дней, где-то три-четыре, ориентировочно до 7 января. С 7 января снова начнет теплеть, потеплеет, а ближе к 11 января снова похолодает", - предупредила Диденко.

В частности, 3-4 января, осадки подойдут к Киеву, в столице также похолодает.