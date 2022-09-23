Ще сім бойовиків "ДНР" проведуть 15 років за ґратами за участь у війні проти України

За даними слідства, після початку повномасштабної війни сім чоловіків приєдналися до так званого "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР".

"Бойовикам" видали військове спорядження та зброю, а після відправили до Бєлгородської області Росії на тренування. Звідти російське командування направило "вояків" у Сумську область.

Встановлено, що всі вони:

брали участь у бойових діях проти українських військових;

працювали на облаштуванні бойових позицій ворога;

чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

Окупанти потрапили в полон навесні під час звільнення Сумської області. Проти затриманих відкрили кримінальну справу за двома статтями КК України. Суд призначив їм 15 років за ґратами.

Фото: сім бойовиків "ДНР" отримали по 15 років в'язниці (https://t.me/SBUkr/5175)