Росіяни планують "референдум" на Запоріжжі. СБУ викрила 1500 силовиків та зрадників
Російські окупанти планують так званий "референдум" у Запорізькій області. Правоохоронці ідентифікували понад 1,5 тисячі причетних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ перехопила документи росіян і встановила особи більше тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" місць псевдоголосування.
Окупантам мають допомагати зрадники і колаборанти, які ввійшли до складу незаконного "МВД". Також росіяни хочуть залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам.
СБУ отримала повний список ворожих поплічників, хто погодився очолити так звані "виборчі комісії". Наразі ідентифіковано більше 390 колаборантів.
За фактом організації псевдореферендуму розпочали розслідування за декількома статтями КК України.
Нагадаємо, що з 24 по 27 вересня в самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так званого "приєднання до Росії".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.