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Еще семь боевиков "ДНР" проведут 15 лет за решеткой за участие в войне против Украины

Фото: семь боевиков "ДНР" получили по 15 лет заключения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще семь пленных боевиков так называемой "ДНР" получили 15 лет тюрьмы. Они добровольно согласились воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, после начала полномасштабной войны семь мужчин присоединились к так называемому "4 отдельному мотопехотному батальону 119 полка народной милиции ДНР".

"Боевикам" выдали военное снаряжение и оружие, а затем отправили в Белгородскую область России на тренировки. Оттуда российское командование направило "вояк" в Сумскую область.

Установлено, что все они:

  • участвовали в боевых действиях против украинских военных;
  • работали на обустройстве боевых позиций врага;
  • дежурили на блокпостах, осуществляя проверку лиц и транспортных средств.

Оккупанты попали в плен весной во время освобождения Сумской области. Против задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины. Суд назначил им 15 лет за решеткой.

Фото: семь боевиков "ДНР" получили по 15 лет тюрьмы (https://t.me/SBUkr/5175)

Напомним, ранее СБУ идентифицировала более 1500 силовиков и предателей, причастных к организации "референдума" на оккупированной части Запорожской области.

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