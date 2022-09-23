Еще семь боевиков "ДНР" проведут 15 лет за решеткой за участие в войне против Украины

По данным следствия, после начала полномасштабной войны семь мужчин присоединились к так называемому "4 отдельному мотопехотному батальону 119 полка народной милиции ДНР".

"Боевикам" выдали военное снаряжение и оружие, а затем отправили в Белгородскую область России на тренировки. Оттуда российское командование направило "вояк" в Сумскую область.

Установлено, что все они:

участвовали в боевых действиях против украинских военных;

работали на обустройстве боевых позиций врага;

дежурили на блокпостах, осуществляя проверку лиц и транспортных средств.

Оккупанты попали в плен весной во время освобождения Сумской области. Против задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Украины. Суд назначил им 15 лет за решеткой.

Фото: семь боевиков "ДНР" получили по 15 лет тюрьмы (https://t.me/SBUkr/5175)